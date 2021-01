Polizei entdeckt Frauenleiche in Auto: Tochter unter Verdacht

Anzeige

Königswinter. Im Kofferraum eines abgeschleppten Autos hat die Bonner Polizei eine Frauenleiche entdeckt. Nach der Identifizierung der Toten sei die 22-jährige Tochter in Tatverdacht geraten, teilte die Polizei in Bonn am Donnerstag mit.

Die junge Frau, die mit ihrer Mutter in einer Wohnung lebte, gab in ihrer Vernehmung demnach einen gewalttätigen Streit mit ihrer Mutter zu, bei dem diese starb. Eine 15-jährige Freundin sei an den Gewalthandlungen beteiligt gewesen, gab die Tochter der Polizei zufolge an.

Der Freund dieses Mädchens habe die Leiche mit einem Auto wegbringen sollen. Das abgeschlossene Auto wurde in Königswinter bei Bonn entdeckt und dann abgeschleppt. Die 22-Jährige und die 15-jährige Freundin sind laut Polizei wegen Totschlags in U-Haft.