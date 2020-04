Polizei bestätigt offiziell: Osterhase darf Eier trotz Corona verstecken

Anzeige

München. Die Kinder in Bayern können beruhigt sein: Obwohl die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus über Ostern hinaus gehen werden, darf der Osterhase dort die Ostereier verstecken. Das bestätigte die Münchner Polizei auf Twitter.

Auf der Social-Media-Plattform leitete eine Mutter die Frage ihres Sohnes an die Polizei weiter. “Da zu befürchten ist, dass die Ausgangsbeschränkung auch über Ostern gilt, muss ich eine dringende Frage von meinem Sohn an euch weiterleiten (ich bin hier wohl nicht vertrauenswürdig genug). Unterliegt der Osterhase auch der Ausgangsbeschränkung?”, schreibt die Frau.

Der Osterhase ist schlau und verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Luft. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5m und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) March 30, 2020

Die Polizei antwortete prompt - und hat gute Nachrichten. “Der Osterhase ist schlau und verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Lust. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5m und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten.” Demnach steht der Suche nach Ostereiern, mit wenigen Einschränkungen, wohl nichts mehr im Weg.

Beschränkungen mindestens bis 19. April

Am Montag verlängerte der bayrische CSU-Ministerpräsident Markus Söder die Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. So dürfen die Menschen in Bayern nur für Arztbesuche, Arbeitswege und dringende Einkäufe die Wohnung verlassen. Laut des Tweets der Polizei München sei es auch erlaubt, frische Luft zu schnappen. Wie Söder mitteilte, würde die Infektionskurve des Coronavirus etwas abflachen. Die Zahl der Infizierte steige jedoch immer noch exponentiell an.

