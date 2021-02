Polizei belagert Bewaffneten elf Stunden lang - Frau tot

Anzeige

High Point. Ein etwa elf Stunden langer Nervenkrieg zwischen einem verbarrikadierten Bewaffneten und der Polizei ist in den USA mit Toten und Verletzten zu Ende gegangen. Das Drama begann am Donnerstagabend nach 23 Uhr (Ortszeit), als patrouillierende Polizisten zu dem Haus geschickt wurden, weil Schüsse vermeldet wurden, wie der Polizeichef von High Point in North Carolina, Travis Stroud, berichtete. Sie trafen auf einen Mann im Außenbereich und versuchten, mit ihm zu kommunizieren, doch er war nicht kooperativ.

Der Mann sei ins Haus gegangen und mit einem Gewehr zurückgekehrt, sagte Stroud. Ein taktisches Team und Unterhändler seien eingetroffen und Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem Haus eine Frau und Kinder befänden. Etwa vier Stunden nach Beginn der Auseinandersetzung hätten Beamte versucht, in das Haus einzudringen, und der Mann habe auf sie geschossen und drei Polizisten verletzt. Danach habe er regelmäßig Schüsse abgegeben.

Gegen 10.15 Uhr habe der Mann auf Polizisten geschossen und diese hätten zurückgeschossen und ihn getötet, berichtete Stroud. Die Frau wurde tot aufgefunden. Die Kinder wurden nicht verwundet. Die Verletzungen der Beamten seien nicht lebensbedrohlich und es werde erwartet, das sie genesen würden, sagte Stroud.