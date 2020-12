Polizei appelliert: Keine Fotos und Videos aus Trier in sozialen Medien teilen

Anzeige

Trier. Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in Trier bittet die Polizei, keine Fotos und Videos aus Trier in sozialen Medien zu teilen. „Wir geben gleich eine Möglichkeit zum Upload der Videos und Bilder an uns bekannt“, schrieb die Polizei bei Twitter. Auch ein Hinweistelefon werde eingerichtet.

Zuvor waren bei Twitter und Facebook zahlreiche Aufnahmen aus Trier veröffentlicht worden. Eines der Videos soll auch die Festnahme des Tatverdächtigen zeigen.

Ein Autofahrer hatte in der Innenstadt offenbar wahllos Fußgänger angefahren, mindesten zwei Menschen starben. Am Steuer des Wagens saß ein 51 Jahre alter Mann, es handele sich um einen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem.