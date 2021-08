Po-kühlende Bank in Paris soll gegen Hitze helfen

Anzeige

Paris. Eine Ventilator-Bank in Paris soll hitzegeplagten Großstädtern Linderung verschaffen. Der Prototyp hole kühle Luft aus etwa zehn Meter Tiefe nach oben und puste sie durch Schlitze in der steinernen Bank, berichtete der französische Nachrichtensender Franceinfo am Sonntag. Die Bank, die im Süden der Stadt steht, fühle sich an wie ein kühles Kissen, rühmte Ingenieur Arnaud Sanson demnach seine Erfindung.

Im September soll die Sitzgelegenheit, die paradoxerweise an eine große Heizung aus Stein erinnert, vorerst wieder abgebaut werden. Dann soll dem Bericht zufolge Bilanz gezogen werden. Andere Städte hätten schon Interesse angemeldet.