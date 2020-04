Playmobil verkauft in der Corona-Krise Masken

Anzeige

Vor wenigen Tagen wurde in jedem Bundesland eine teilweise Maskenpflicht erlassen: Die Nachfrage von Masken ist groß, viele Leute nähen ihre Maske mittlerweile selbst. Auch große und kleine Unternehmen produzieren jetzt Nase-Mund-Masken, darunter der deutsche Spielzeughersteller Playmobil.

Unterschiedliche Größen

Das Unternehmen mit Sitz bei Nürnberg in Bayern verkündete auf Facebook, dass sie nun online wiederverwendbare Masken verkaufen - mit typischem Playmobil-Logo. Dazu schreibt die Firma: “Durch diese Maske wird das Risiko, andere Menschen durch eine Tröpfcheninfektion anzustecken, reduziert und die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Das Material der Maske ist langlebig, ressourcenschonend und einfach zu reinigen.”

Bald werden auch Masken in unterschiedlichen Größen erhältlich sein, so der Spielwarenhersteller. Ein Teil der Erlöse wird gespendet: “Pro verkaufter Maske geht jeweils ein Euro an den Corona-Nothilfefonds des Deutsches Rotes Kreuz", schreiben die Firma auf Facebook.

Eine Maske sollte jedoch nur für eine Person verwendet werden und spätestens nach zehn Stunden mit heißem Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden, wie es auf der Website heißt. Playmobil stellt dort auch klar, dass es sich um kein medizinisches Produkt handelt und lediglich andere Menschen vor ein Infektion schützt.

