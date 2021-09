Pilzsammler verirrt sich im Wald: Retter finden ihn mithilfe von Handydaten

Anzeige

Krakow am See. Mit Hilfe seiner Handydaten haben Polizei und Rettungskräfte im Landkreis Rostock einen Pilzsammler, der sich hoffnungslos verirrt hatte, gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in einem großen Waldstück bei Krakow am See. Der 83-jährige Sammler sei nachmittags per Auto dorthin gefahren und habe nach etlichen Stunden und bei Dunkelheit nicht mehr aus dem Wald herausgefunden.

Schließlich konnte der Standort des Seniors über seine Notrufe genauer bestimmt werden. In seiner Not hatte er auch seine Frau zu Hause alarmiert, die die Rettungsleitstelle informierte. Ein Hubschrauber sichtete den Verirrten daraufhin schließlich im Wald und führte Retter dorthin. Sie bargen den Mann mit Unterkühlungen.

Wie der Polizeisprecher erklärte, werden beim Absetzen von Notrufen die Koordinaten der Funkzelle mitgesendet, über die das Mobiltelefon sendet und empfängt. Anhand dieser Daten könne dann der Standort des Benutzers eingegrenzt werden. Ob der 83-Jährige auch Pilze gefunden und mitgebracht hat, sei unklar.