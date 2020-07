Piloten entdecken NS-Symbole auf Riesendach – Polizei ermittelt

Schwer verletzt: Rapper Haftbefehl soll sich selbst ins Bein geschossen haben

Der Offenbacher Rapper Haftbefehl hat sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss offenbar aus Versehen selbst in den Unterschenkel geschossen. Der 34-Jährige kam mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus in Darmstadt. Der Musiker sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.