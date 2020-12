Als erster Mensch die Schallmauer durchbrochen: Chuck Yeager ist tot

Anzeige

Chuck Yeager schrieb im Jahr 1947 Geschichte: Der US-Amerikaner war der erste Mensch, der mit einem Flugzeug die Schallmauer durchbrach. Am 7. Dezember ist der ehemalige Pilot im Alter von 97 Jahren gestorben, teilte seine Frau Victoria über den offiziellen Twitter-Account mit.

„Wir haben ein unglaubliches Leben gelebt“, schreibt die Frau und bezeichnet ihren verstorbenen Mann als „Amerikas größten Piloten“.

Charles Elwood Yeager wird 1923 in Myra im US-Bundesstaat West Virginia geboren. Im September 1941 meldete er sich als Freiwilliger bei der US Army Air Force und zog in den Krieg. Yeager überlebte und machte sich als Flieger-Ass einen Namen. Erzählungen zufolge soll er insgesamt 13 deutsche Flugzeuge abgeschossen haben, davon fünf an einem Tag.

Der Flug durch die Schallmauer

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Yeager der Fliegerei treu und arbeitete weiter für die Air Force als Testpilot. Am 14. Oktober 1947 trug sich der damals 24-Jährige mit seinem Flug durch die Schallmauer in die Geschichtsbücher ein.

Yeager erreichte mit dem raketengetriebenen Flugzeug Bell X-1 namens „Glamorous Glennis“ (nach seiner ersten Frau Glennis benannt) eine Geschwindigkeit von 1125 km/h und durchbrach damit als erster Mensch die Schallmauer.