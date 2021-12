Anzeige

Hunderttausende Menschen auf den Philippinen haben in diesem Jahr Weihnachten ohne Dach über dem Kopf, ohne Strom und ohne große Feiern verbringen müssen. Nachdem in der vergangenen Woche Taifun „Rai“ über Teile des Landes gefegt war und mindestens 375 Menschen in den Tod gerissen hatte, lagen vor allem in der Inselprovinz Bohol viele Häuser in Trümmern.

Die Bewohner von rund 150.000 zerstörten oder beschädigten Häusern seien dringend auf internationale Hilfe angewiesen, sagte Gouverneur Arthur Yap am Samstag der Nachrichtenagentur AP.

Die Menschen im größten römisch-katholischen Land Asiens seien den christlichen Traditionen sehr verbunden, aber die Weihnachtsstimmung sei natürlich in diesem Jahr gedrückt, sagte Yap weiter. „Die Angst ist erdrückend, es gibt keine Geschenke, es gibt keine Weihnachtsessen, nichts davon gibt es heute.“

In der Hauptstadt Manila, die vom Taifun verschont wurde, durften die Katholiken an Weihnachten wieder in die Kirchen, nachdem die Corona-Infektionszahlen zurückgegangen waren. Allerdings war die Zahl der Gläubigen beschränkt.

Ähnlich war es auch in Südkorea, wo eine maximal 70-prozentige Auslastung in den Kirchen erlaubt war. In der Yoido-Kirche in Seoul, der größten protestantischen Gemeinde Südkoreas, kamen Tausende zusammen, um Weihnachten zu feiern. Die Messe wurde auch im Internet übertragen so wie auch in vielen anderen Kirchen des Landes.

Südkorea hatte erst Anfang November Corona-Beschränkungen zurückgefahren, musste sie aber zuletzt wieder drastisch verschärfen. Treffen sind eigentlich nur noch mit drei weiteren Personen erlaubt.