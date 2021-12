Journalist in den Philippinen durch Kopfschuss getötet

Anzeige

Manila. In den Philippinen ist ein Journalist mit einem Kopfschuss getötet worden. Jesus Malabanan, ein Korrespondent der Zeitung „Manila Standard“, hielt sich in einem Geschäft in Calbayog in der Provinz Samar auf, als ihn am Mittwochabend der Schuss traf, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Der 58-Jährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Verdächtige auf Motorrädern entkamen.

Journalistenorganisationen verurteilten die Tat. Unter ihnen waren auch Malabanans Kollegen in Pampanga, einer Provinz nördlich von Manila, wo er jahrelang als Nachrichtenkorrespondent und Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters tätig war. Ein von Präsident Rodrigo Duterte eingerichtetes Gremium zum Schutz der Medien verurteilte den Mord aufs Schärfste und versprach, die Mörder zu verhaften.

Unter Duterte und seinen Vorgängern wurden Dutzende Journalisten getötet oder verletzt. Im Jahr 2009 erschossen Mitglieder eines mächtigen politischen Clans und ihre Verbündeten 58 Menschen, darunter 32 Medienschaffende, bei einem Anschlag in der Provinz Maguindanao.