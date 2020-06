Wombat-Baby winkt aus Beutel seiner toten Mutter

Drogenschmuggel in China: Australien kritisiert Todesurteil gegen Landsmann

Ein Australier ist in China wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt worden. Die australische Regierung sieht in dem Urteil keinen Zusammenhang zu aktuellen Differenzen mit Peking. Australien hatte eine Untersuchung des Corona-Ausbruchs in Wuhan gefordert - China hatte mit Export-Einschränkungen zu Down Under reagiert.