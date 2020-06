Pfefferspray gegen Polizisten bei illegaler Raver-Party in Dortmund

Masken, Kippen & Co: Müll wegwerfen wird in Frankreich deutlich teurer

In der Corona-Krise finden sich am Straßenrand vermehrt weggeworfene Handschuhe, Masken oder Taschentücher. Nicht nur aus Umweltschutz-Sicht unschön, die Utensilien gelten auch als potenziell infizierte Abfälle. Deshalb will Frankreich die Strafen für das Wegwerfen von Müll verdoppeln.