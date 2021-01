Pfarrer bei Schüssen in Kirche in Texas getötet

Anzeige

Bei Schüssen in einer Kirche im Osten von Texas ist ein Pfarrer getötet worden. Das Todesopfer hatte den verdächtigen Schützen mit einer Schusswaffe konfrontiert, den er am Sonntagmorgen versteckt in einem Badezimmer der Starrville Methodist Church nahe Winona gefunden hatte, wie der Sheriff von Smith County, Larry Smith, bei einer Pressekonferenz sagte. Der Mann habe dem Pfarrer die Waffe weggenommen und damit geschossen. Der Pfarrer sei getötet worden, zwei weitere Personen seien verletzt worden.

Der Verdächtige habe das Fahrzeug des Pfarrers gestohlen und sei geflüchtet, bevor er im nahe gelegenen Harrison County festgenommen worden sei, teilte Smith mit. Der Mann hatte sich nach Sheriffangaben über Nacht in der Kirche vor der Polizei versteckt gehabt. Die Behörden hätten nach einer Verfolgungsjagd mit Spürhunden und Drohnen nach ihm in Wäldern nahe Winona gesucht gehabt. Warum, sagte Smith nicht.

Zum Zeitpunkt der Schüsse habe es keinen Gottesdienst in der Kirche gegeben, sagte Larry Christian vom Sheriffbüro von Smith County. Smith zufolge befanden sich der Pfarrer, dessen Frau und zwei weitere Personen in der Kirche.