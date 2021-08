Personenzüge in Tschechien kollidiert - Dutzende Verletzte nahe der deutschen Grenze

Anzeige

Anzeige

Domazlice. In Tschechien sind am Mittwochmorgen zwei Personenzüge zusammengestoßen. Nach ersten Informationen gibt es Dutzende Verletzte, Medien berichteten von bis zu 50 Personen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bei Domazlice (Taus) im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Bayern.

Polizei: “Dutzende Verletzte am Unfallort”

Anzeige

Die Polizei informiert via Twitter: “Heute kurz nach acht Uhr kollidierten zwei Züge auf den Gleisen im Dorf Milavče in der Region Domažlice. Dutzende Verletzte wurden am Unfallort gemeldet. Wir helfen bei der Evakuierung von Passagieren.”

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Rettungshubschrauber und Krankenwagen im Einsatz

Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den Expresszug 351, der von Ceske Kubice auf dem Weg nach Prag war, und einen Personenzug zwischen Pilsen (Plzen) und Domazlice. Dutzende Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen wurden angefordert.

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet.