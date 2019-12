Penny-Anhänger blockiert Feuerwehrausfahrt bei Hannover

Anzeige

Altwarmbüchen. Im Ernstfall hätte das richtig Ärger geben können: In Altwarmbüchen in der Region Hannover wurde ein Anhänger der Supermarktkette Penny vor den Toren eines Feuerwehrhauses geparkt und hat so zum Teil die Ausfahrt blockiert. In einem Facebook-Post hat die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen und Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen darauf aufmerksam gemacht.

Die Feuerwehr nimmt es noch mit Humor: "Wir würden ja auch gerne zu Penny...", schreiben sie zu dem Bild, das die Situation mit dem Anhänger mit der Aufschrift "Erstmal zu Penny" zeigt. In den Kommentaren finden sich unter anderem Vorschläge, wie die Supermarktkette den Fehler wieder gut machen kann: "Spendenabgabe für die nächste TH Übung", schreibt ein User.

Feuerwehrhof deutlich als Halteverbotszone gekennzeichnet

Wie es zu dem Falschparken kam, ist unklar. Laut "Hannoverscher Allegemeiner Zeitung" ist der Hof des Altwarmbüchener Feuerwehrhauses deutlich als Halteverbotszone erkennbar. Die Einsatzfahrzeuge der beiden hinteren Stellplätze hätten im Ernstfall den Hof nicht verlassen können - und das, wo es bei der Feuerwehr oft um Sekunden geht.

