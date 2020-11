Pazifikstaat bislang ohne Infektion: Erster Corona-Fall in Vanuatu

Anzeige

Port Vila. Im Pazifikstaat Vanuatu ist erstmals ein Corona-Fall bestätigt worden. Die zu Melanesien gehörende Inselgruppe war eines der letzten Länder, in denen noch keine Infektion registriert worden war. Premierminister Bob Loughman teilte in einer Rede mit, das Land bleibe aber weiter sicher.

Bei dem Infizierten handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um einen Mann, der aus den USA über Sydney und Auckland nach Vanuatu gereist war. Bei seiner Ankunft am 4. November sei er symptomfrei gewesen. Ein Test am Dienstag sei nun aber positiv ausgefallen. Der Mann sei in einer Quarantäneeinrichtung, hieß es.

Land besteht aus mehr als 80 Inseln und hat rund 300.000 Einwohner

Vanuatu hatte seine Grenzen Ende März geschlossen. Erst kürzlich hatte der Inselstaat, der östlich von Australien und nördlich von Neuseeland liegt, erste Rückführungsflüge erlaubt. Das Land besteht aus mehr als 80 Inseln und hat etwa 300.000 Einwohner.

In anderen Pazifikstaaten wie Samoa, Kiribati und Tuvalu gibt es bislang weiter keine bestätigten Corona-Infektionen.