Patient hat Bauchschmerzen - Ärzte finden Schraubenzieher im Darm

Bei seiner Einlieferung in die Notaufnahme des Kendall Regional Medical Centers in Miami klagte ein Patient über schwere Bauchschmerzen. Die Notärzte stellten septischen Schock fest - und die Tatsache, dass ihnen der Mann die Ursache für sein Leiden verschwiegen hatte: einen Schraubenzieher im Darm.

Laut eines Berichts des Fachjournals "Annals of Medicine and Surgery“ brachte ein CT-Scan die schmerzhafte Wahrheit ans Licht. Der 20 Zentimeter lange Schraubenzieher saß festgekeilt im Rektum fest. Das löste eine schwere Sepsis (Blutvergiftung) aus, die für den 46-Jährigen um ein Haar tödlich geendet hätte. Bei einer Notoperation mussten die Chirurgen die Bauchhöhle öffnen, um den Schraubenzieher zu entfernen. Dabei entdeckten sie, dass die Metallspitze Löcher in die Darmwand sowie ein Loch in den Muskel einer Hinterbacke gerissen hatte. Die abgestorbenen Teile der Pobacke mussten entfernt werden, um die Infektion einzudämmen.

Nur zwei ähnliche Fälle bekannt

Chefarzt Dr. Youssef Shaban: “Wir mussten auch einen Darmausgang legen, den wir nach zwei Wochen wieder schließen konnten. Die Antibiotika haben gut angeschlagen, so dass der Patient nach vier Wochen entlassen werden konnte.“ Allerdings nicht nach Hause, sondern in die Psychiatrie. Dr. Shaban: "Er litt unter schweren psychischen Störungen und hatte seine Medikamente nicht genommen. Er wusste nicht mehr, warum er sich den Schraubenzieher hinten reingerammt hatte.“

Laut der "Annals of Medicine and Surgery“ gab es bisher nur zwei bekannte Fälle, bei denen Schraubenzieher aus dem Darm entfernt werden mussten. Beide Male waren diese als Sexspielzeuge missbraucht worden. Für einen der Patienten endete es tödlich.

RND/sin