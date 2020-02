Pastor übersprayt Plakat zu umstrittener Edeka-Kampagne

Anzeige

Nienhagen. Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion hat sich der evangelische Pastor Uwe Schmidt-Seffers aus Nienhagen bei Celle in die Proteste von Landwirten gegen eine Edeka-Kampagne eingeschaltet. Am späten Sonntagnachmittag habe er das Edeka-Plakat "Nienhagen hat einen Preis verdient: den niedrigsten" übersprüht, sagte Schmidt-Seffers am Montag dem epd auf Nachfrage. Ein Video zeigt, wie er den Slogan mit "Bauern haben faire Preise verdient" überschreibt.

Der über die Facebook-Seite der Kirchengemeinde und laut Schmidt-Seffers auch von Landwirten verbreitete knapp vierminütige Spot ist bis Montagmittag mehr als 80.000 mal aufgerufen und mehr als 1.100 Mal geteilt worden. Der Pastor erläutert darin, warum er eigentlich gerne beim örtlichen Edeka-Händler einkauft: "Da gibt es eine Reihe von regionalen Produkten." Dann kritisiert er die umstrittene Aktion des Handelskonzern anlässlich seines 100-jährigen Bestehens. "Was haben eure Werbetreibenden eigentlich geraucht", sagt er und greift schließlich zur Spraydose.

"Den Bauern steht das Wasser bis zum Hals"

Bundesweit machten Landwirte derzeit vehement auf ihre Notlage aufmerksam, sagte Schmidt-Seffers dem epd. "Ihnen steht das Wasser bis zum Halse." Es gebe kein Recht auf billige Lebensmittel zulasten der Bauern und einer artgerechten Tierhaltung. Er habe deutlich machen wollen, dass er hinter den Landwirten stehe, von denen die meisten der Kirche angehörten.

Von der Resonanz sei er überrascht worden, sagte Schmidt-Seffers, der auch Öffentlichkeitsbeauftragter des Kirchenkreises Celle ist. Die Kommentare auf Facebook fallen dabei vielfach positiv aus. Nur vereinzelt gibt es Kritik an seiner Methode. Ihm sei allerdings auch bewusst, dass er eine Anzeige riskiere, sagte der Pastor.

Missverständnisse bei Formulierung

Das Plakat mit dem Komiker Otto Waalkes und dem jeweils regionalisierten Slogan zum 100-jährigen Firmenbestehen der Edeka-Gruppe war von Landwirten scharf kritisiert worden. Unter anderem hatten Landwirte mit Traktoren die Zufahrt zum Zentrallager von Edeka in Wiefelstede blockiert.

In der Region hatte der Spruch "Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten" noch zusätzlich zu Missverständnissen geführt. Gemeint waren laut Edeka nicht Lebensmittel, sondern der Ort Essen im Landkreis Cloppenburg.

RND/epd