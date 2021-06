Passant findet streng geheime britische Militärpläne an Bushaltestelle

Anzeige

Anzeige

London. Vertrauliche Dokumente über Strategien des britischen Militärs sind versehentlich an einer Bushaltestelle zurückgelassen worden. Ein Passant habe den durchweichten Papierhaufen entdeckt und die BBC kontaktiert, berichtete die Rundfunkanstalt am Sonntag. In den rund 50 Seiten werden etwa Pläne für eine mögliche britische Militärpräsenz in Afghanistan erörtert und die potenzielle russische Reaktion auf einen britischen Zerstörer, der diese Woche in Gewässern vor der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim unterwegs war.

Gefunden wurden die Dokumente am Dienstag hinter einer Bushaltestelle im südenglischen Kent. Ein Mitarbeiter habe deren Verlust gemeldet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Details nannte es indes nicht. Bestätigt wurde zudem nicht, ob die Unterlagen tatsächlich an einer Bushaltestelle auftauchte. Man nehme die „Sicherheit von Informationen extrem ernst“, hieß es nur. Eine Untersuchung sei daher eingeleitet worden. „Es wäre unangebracht, einen weiteren Kommentar abzugeben“, hieß es weiter.

„007-Agenten sind nicht mehr das, was sie mal waren“

Anzeige

Der britische Zerstörer „HMS Defender“ hatte das russische Militär verärgert, als er am Mittwoch südlich der Kim in einem Gebiet im Schwarzen Meer unterwegs war, das Moskau als seine Hoheitsgewässer betrachtet. Nach Angaben Russlands feuerte eines seiner Kriegsschiffe Warnschüsse ab und warf Bomben vor der „HMS Defender“ ab, um sie zu vertreiben. London bestritt, dass sich der Zerstörer in russischen Gewässern befunden habe. Das Schiff habe „unschuldig“ im Einklang mit internationalem Recht ukrainische Hoheitsgewässer passiert. Viele Staaten, darunter Großbritannien, erkennen Russlands Annexion der Krim 2014 nicht an.

Aus den an der Bushaltestelle vergessenen Dokumenten geht hervor, dass es vor der Konfrontation ranghohe Gespräche zur Frage gab, wie Russland agieren könnte, sollte die „HMS Defender“ in die Nähe der Krim segeln.

John Healey, verteidigungspolitischer Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, nannte den von der BBC gemeldeten Fund der Dokumente an einem öffentlichen Ort peinlich und beunruhigend. Minister müssten der Öffentlichkeit versichern können, dass die nationale Sicherheit nicht untergraben und keine Militär- oder Sicherheitsoperationen beeinträchtigt worden seien, forderte er. Zudem müsse garantiert werden, dass etwas Derartiges nicht wieder passiere.

Anzeige

Russland reagiert auf den Vorfall mit Spott und Häme: „007-Agenten sind nicht mehr das, was sie mal waren“, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Nachrichtenkanal Telegram. „Wozu braucht es „russische Hacker“, wenn es britische Bushaltestellen gibt?“