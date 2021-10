Passagier schlägt amerikanische Flugbegleiterin

Anzeige

New York. Ein American Airlines-Flug von New York nach Kalifornien ist nach dem Angriff eines Passagiers auf eine Flugbegleiterin umgeleitet worden. Eine Augenzeugin sagte dem Fernsehsender CBS Los Angeles, die Flugbegleiterin sei etwa auf der Hälfte der Strecke attackiert worden. „Ich habe gehört, wie er sie sogar zweimal geschlagen hat“, sagte die Frau nach der Landung. „Ich habe gesehen, wie sie danach wieder den Gang hinunterging. Sie hatte Blutspritzer an der Außenseite ihrer Maske.“

„Gewaltakte gegen Teammitglieder werden nicht toleriert“

Der Flug 976 sei am Mittwoch sicher auf dem Denver International Airport gelandet und zum Gate gerollt, teilten die Behörden mit. Die Flugbegleiterin wurde Berichten zufolge in ein Krankenhaus gebracht, Einzelheiten über ihren Zustand wurden bekannt. Der Angreifer wurde nach Angaben der Fluggesellschaft aus der Maschine geholt und der Flug nach Los Angeles wurde fortgesetzt.

„Wir sind empört über die Geschehnisse an Bord. Gewaltakte gegen unsere Teammitglieder werden von American Airlines nicht toleriert“, erklärte die Fluggesellschaft. Der Passagier werde von allen American-Airlines-Flügen ausgeschlossen und müsse mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. Auch die Flugaufsichtsbehörde FAA teilte mit, sie werde ermitteln.