Polizei löst Partys in Corona-Hotspots auf

Anzeige

Anzeige

Die Landkreise Cloppenburg und Vechta haben die höchsten Corona-Infektionswerte in ganz Niedersachsen und in Garmisch-Partenkirchen in Bayern nähert sich der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert mit 194,5 der kritischen 200er-Marke an.

Doch das hat mehrere Gruppen nicht davon abgehalten, trotzdem zusammen zu feiern. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, löste sie am Wochenende fünf Partys in den beiden Corona-Hotspots in Niedersachsen auf. Auch in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen fand eine Geburtstagsfeier ein rasches Ende.

Mann feiert mit 23 Gästen Geburtstag in Garage

Dort hatte ein junger Mann die Warnungen vor Corona in den Wind geschlagen und mit 23 Freunden seinen Geburtstag gefeiert. Anwohner in dem Ort Wallgau hatten die Polizei informiert, dass sich mehrere Personen in einer Garage zu einer Party getroffen hätten.

Anzeige

Als die Beamten eintrafen, waren 24 Feierende im Alter zwischen 19 und 27 Jahren in der Garage. Die Beamten lösten die Party am Samstagabend auf, der Gastgeber und seine 23 Freunde erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

21 Menschen aus acht Haushalten feiern ohne Abstand in Vechta

Anzeige

In Vechta waren die Beamten ebenfalls am Samstagabend zu einer Ruhestörung gerufen worden, woraufhin sie eine Gruppe von 21 Menschen aus acht Haushalten feststellten, die gemeinsam einen Geburtstag feierten. Nach Angaben der Polizei hielten die Beteiligten weder Abstand noch trugen sie einen Mund-Nase-Schutz.

Skurril: In einer Nachbarwohnung lösten die Polizisten im Anschluss gleich die nächste Feier auf - in diesem Fall mit 18 Personen aus drei Haushalten. Auch in Goldenstedt, Emstek und Cloppenburg schritten die Beamten ein.