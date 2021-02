Partys auf Grachten, Kongress mit 500 Besuchern: Niederlande suchen Weg aus dem Lockdown

Anzeige

Amsterdam. Ob der Einzelhandel, die Kulturbranche oder die Touristik: Viele Bereiche des öffentlichen Lebens leiden noch immer stark unter den Einbußen, die mit der Corona-Zwangspause einhergingen. Doch wie geht es nach wochenlangen Maßnahmen wie Lockdown und Kontaktbeschränkungen wieder in Richtung Normalität? Ein Geheimrezept gibt es dafür wohl nicht. Während in Deutschland stufenweise Lockerungen auf der Tagesordnung stehen, versuchen sich die Niederlande an einem Test – und lassen Veranstaltungen wie Fußballspiele, eine Kabarettvorstellung und ein Festival im Freien stattfinden, mit bis zu 1500 Zuschauern.

Zudem hat ein niederländisches Verwaltungsgericht die Ausgangssperre als staatliche Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag aufgehoben.

Kongress mit 500 Besuchern: Niederlande testen Events trotz Corona

Mit 500 Menschen in einem Saal hat das Beatrix-Theater im niederländischen Utrecht am Montag ein fast unwirkliches Bild in Corona-Zeiten geboten. Unter dem Motto „Backtolive“ wurde ein Kongress der Veranstaltungsbranche eröffnet. Es war zugleich Auftakt einer Testreihe, wie man Großereignisse auch in Corona-Zeiten sicher organisieren könnte.

„Es fühlt sich an wie ein Fest“, sagte die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Mona Keizer, bei der Eröffnung. „Aber es ist bitterer Ernst.“ Sieben weitere Veranstaltungen sollen in der Testreihe folgen – mit jeweils 500 bis 1500 Zuschauern. „Wir wollen damit als Regierung auch zeigen, dass wir über die Zukunft nachdenken“, sagte die Staatssekretärin nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP.

Die Initiative „Fieldlab Events“ ist ein gemeinsames Projekt der niederländischen Veranstaltungsbranche, der Regierung und Universitäten. Ziel sei es, sichere Konzepte für Veranstaltungen mit Publikum zu entwickeln, teilten die Organisatoren mit. Alle Veranstaltungen finden unter strengen Bedingungen statt.

Aber: Auf den Veranstaltungen gelten Corona-Maßnahmen

Die 500 Besucher des Fachkongresses mussten über einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test verfügen. Bei der Ankunft wurden sie zu möglichen Symptomen befragt und wurde ihre Temperatur gemessen. Ein Teil des Publikums musste sich auch noch extra einem Schnelltest unterziehen. Fünf Tage nach dem Event muss sich zudem jeder Teilnehmer erneut testen lassen. Während der Veranstaltung trägt jeder einen Bewegungssensor, so dass man die Bewegungen im Raum später rekonstruieren kann. Einige der Besucher tragen Gesichtsmasken, andere Gesichtsschutzschirme. Forscher werten anschließend die Daten aus.

Auf den Grachten: Holländer feiern trotz Corona Karneval

Dass einige Holländer genug von Einschränkungen und Maßnahmen haben, zeigte sich auch an den Tagen rund um Karneval: Laut der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“ versammelten sich am Sonntagnachmittag in Maastricht, Limburg, Amsterdam und Tilburg Hunderte Karnevalisten. In Maastricht habe die Polizei wiederholt dazu aufgerufen, den Platz zu verlassen. Die Menschen hätten sich nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten.

Bereits am Freitag und Samstag hatten sich in den Niederlanden – ebenso wie hierzulande – viele Menschen auf Eisflächen begeben. Teilweise hatten sie sich neben Flüssen und Seen auch auf Grachten begeben und ihre Freude in sozialen Netzwerken kundgetan.

Ein Teil der Holländer nutzte die gefrorenen Grachten, um Schlittschuh zu laufen. © Quelle: imago images/Pro Shots

Der tiefe Frost hatte es kurzzeitig zum Beispiel möglich gemacht, auf der gefrorenen Oberfläche von Amsterdams historischem Prinsengracht-Kanal Schlittschuh zu laufen.

Die aktuelle Corona-Lage in den Niederlanden

Zur Zeit gibt es in den Niederlanden etwa 140 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Die Tendenz ist eindeutig rückläufig. Die Behörden schätzen, dass bereits mehr als die Hälfte aller Infektionen durch Virus-Mutanten kommen, vor allem durch die britische Variante. Aber genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Es gibt Grenzkontrollen für Reisende die per Zug, Bus, Flugzeug und Schiff vor allem aus Großbritannien, Südafrika und Südamerika kommen. Aber stichprobenartig werden auch Reisende in Zügen aus Deutschland kontrolliert, ob sie ein negatives Testergebnis vorweisen können.