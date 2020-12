Party beendet: Polizei überrascht Hochzeitsgesellschaft in Thüringen

Anzeige

Anzeige

Arnstadt. Weil gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen wurde, hat die Polizei eine Hochzeitsfeier in Arnstadt (Thüringen) beendet. Die Beamten seien am Samstag wegen Ruhestörung gerufen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass sich mindestens 20 Teilnehmer versammelt hatten, die weder die geltenden Abstandsregelungen einhielten noch die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beachteten.

Gegen die Feiernden wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.