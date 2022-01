Nach Fund von Kinderleiche in Koffer: Mutter in U-Haft, Polizei ermittelt wegen Mordes

Anzeige

Ferrières-en-Brie. Nach dem Fund der Leiche eines zehnjährigen Kindes in einem Koffer in einem Schuttcontainer sind gegen die Mutter Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden. Sie sei in Untersuchungshaft genommen worden, wie der Radiosender France Info am Sonntag mit Bezug auf die verantwortliche Staatsanwaltschaft berichtete.

Der tote Junge war am Donnerstag rund 100 Meter von der Wohnung der Familie im Großraum Paris entdeckt worden, seine Leiche wies etliche Stichverletzungen auf.

Vater meldete Frau und Jungen als vermisst

Der Vater hatte seine Frau und den Jungen nach der Heimkehr von der Arbeit am Mittwochabend als vermisst gemeldet, als beide nicht zu Hause in der Ortschaft Ferrières-en-Brie waren. Nach Angaben von Angehörigen war die 33-jährige Frau psychisch labil.