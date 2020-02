Papagei rettet Familie vor dem Feuertod - und stirbt selbst

Anzeige

Lebanon. Dass Barbara Klein und ihre Familie noch am Leben sind, verdankt sie dem Wortschatz ihres Papageis. Denn „Louie” hatte sein Frauchen aufgeweckt, weil er immer wieder „Feuer“ schrie. Das Tragische: Die Familie überlebte, der Vogel nicht.

Klein, ihr Ehemann Larry und ihre sechsjährige Enkeltochter hatten bereits geschlafen, als in ihrem Haus in Lebanon (US-Staat Tennessee) ein Feuer ausgebrochen war. Nur Louie wurde von dem Rauch wach und fing an zu schreien. Er krächzte immer wieder „Feuer“, ein Wort, von dem Klein gar nicht wusste, dass es ihr treuer Vogel überhaupt kannte. So wachte die Frau noch rechtzeitig auf. Dem örtlichen TV-Sender SWNS sagte sie: „Wir hätten es nicht mitbekommen, ehe es zu spät gewesen wäre. Louie ist ein echter Held.“

So konnten sich die Kleins retten. Dass ihr Mann mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus liegt, hat einen anderen Grund: „Er ist noch einmal in unser brennendes Haus gerannt, um Louie und ein paar Wertgegenständen zu retten. Leider vergeblich.“ Der Papagei verbrannte in seinem Käfig. Die Familie hat bereits einen neuen Baby-Papageien gekauft und ihn Louie Junior getauft.

