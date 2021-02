Paket explodiert bei Getränkehersteller – ein Verletzter

Anzeige

Eppelheim. In der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich am Dienstagmorgen eine Explosion ereignet. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage sagte.

Ihm zufolge war für die Verpuffung ein Paket ursächlich, das zuvor angeliefert worden war. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren vor Ort. Nach Angaben des Polizeisprechers war der Hintergrund für die Explosion zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.