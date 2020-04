Paar segelt um die Welt und bekommt von Corona nichts mit

Anzeige

Anzeige

Beide kündigten 2017 ihren Job und wollten die Welt bereisen: Elena Manighetti und Ryan Osborne aus Manchester verließen Ende Februar 2019 die kanarischen Inseln in Richtung Karibik. Mehr als 4.800 Kilometer ließen sie im März mit ihrem Segelboot hinter sich. Wie “BBC” berichtete, hatten sie 25 Tage keinen Kontakt zur Außenwelt. Vom Coronavirus bekamen sie offenbar nichts mit.

Als sie an mehrere Häfen stoppen wollten, wurde ihnen das aber wegen der Corona-Maßnahmen verboten. Gegenüber “BBC" sagte Osborne: „Wir haben zuerst versucht, in einem der französischen Gebiete in der Karibik zu landen, aber als wir ankamen, stellten wir fest, dass alle Grenzen geschlossen waren und die Inseln geschlossen wurden.”

Video Maas: Kein Ende der Reisewarnung in Sicht 1:15 min Bundesaußenminister Heiko Maas warnt vor Auslandsreisen. Der internationale Flugverkehr sei ohnehin zusammengebrochen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Manighetti ist italienische Staatsbürgerin und kommt ursprünglich aus der vom Coronavirus stark betroffenen Lombardei. Auch deswegen wollten die ortsansässigen Behörden sie nicht reinlassen. Doch das Paar konnte mit seinen GPS-Bootsdaten beweisen, dass sie 25 Tage auf dem Boot keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten. Manighetti und Osborne waren somit automatisch in Quarantäne und durften Saint Vincent in der Karibik schlussendlich doch betreten.

In der Karibik gestrandet

Als Manighetti und Osborne Ende Februar losfuhren, war das Virus noch nicht so ein großes Thema. “Im Februar hatten wir gehört, dass es in China ein Virus gibt, aber mit den begrenzten Informationen, die wir hatten, dachten wir, dass in 25 Tagen, wenn wir in der Karibik ankommen, alles vorbei sein wird", sagte Manighetti der “BBC”. Das Paar befindet sich momentan auf Saint Vincent, nach Hause kommen sie erstmal nicht.

RND/am