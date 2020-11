Paar mit Kinderwagen von Auto erfasst: Vater stirbt am Unfallort

Anzeige

Waldmünchen. Ein Autofahrer hat in Waldmünchen (Bayern) mit seinem Wagen eine Familie mit einem Säugling erfasst und der 31 Jahre alte Vater ist noch am Unfallort gestorben. Seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin kam mit schwersten Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Der zwei Monate alte Säugling im Kinderwagen blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 48 Jahre alte Autofahrer die Gruppe innerorts wohl aufgrund von Nebel und Regen zu spät bemerkt. Nähere Angaben konnte ein Polizeisprecher am Abend zum Unfall im Landkreis Cham zunächst nicht machen.