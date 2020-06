Paar geht vier Tage lang feiern und lässt Zwillings-Babys allein zu Hause

Anzeige

Vor vier Monaten sind Margarita (23) und ihr Mann Alexey (35) Eltern von Zwillingen geworden. Nun müssen sie sich vor Gericht wegen Mordes verantworten, denn eines ihrer Kinder ist tot, das andere Baby kämpft im Krankenhaus um sein Leben. Margarita und Alexey sind ausgegangen. Das Paar, das auf der russischen Halbinsel Kamtschatka lebt, wollte mit Freunden etwas trinken gehen. Ihre beiden Babys ließen die beiden allein – vier Tage lang.

Medienberichten zufolge soll das Elternpaar mit Freunden auf einer tagelangen Zechtour gewesen sein – um die beiden wenige Monate alten Babys kümmerte sich während dieser Zeit niemand. Auf Nachfrage der Freunde soll die Mutter der Kinder erzählt haben, die Babys seien im Krankenhaus und würden dort wegen einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt werden.

Großmutter fand Babys

Als sich eine der beiden Großmütter der Kinder Sorgen machte, da sie die jungen Eltern trotz Corona-Lockdown telefonisch nicht erreichen konnte, fuhr sie zu der Wohnung der Familie. Dort fand sie ihre beiden Enkel in einem besorgniserregenden Zustand vor. Eines der beiden Kinder, ein Junge, lag bereits im Koma und starb im Krankenhaus an den Folgen der Unterversorgung. Seine Schwester kämpft derzeit im Krankenhaus um ihr Leben, befindet sich laut Aussagen der Behörden in einem “schwer abgemagerten Zustand”.

Die Eltern wurden inzwischen des Mordes angeklagt – ihnen droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. “Vier Tage lang haben sie ihre Babys nicht gefüttert und sich um keine Betreuung durch eine andere Person gekümmert”, zitiert “Yahoo News” einen der Polizeibeamten.