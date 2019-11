Outfit erinnert an KZ-Uniformen: Skandal bei Luxus-Label Loewe

Anzeige

Anzeige

Mit einem neuen Luxusoutfit sorgt das spanische Label Loewe für einen Skandal. Das Modehaus hat einen gestreiften Zweiteiler auf den Markt gebracht, der an die Uniformen der Insassen von Konzentrationslagern während des Holocaust erinnert. Inzwischen wurde der vermeintlich edle Zweiteiler vom Markt genommen.

Das gestreifte Hemd mit der dazu passenden Hose war am 4. November als Teil der William De Morgan capsule collection erschienen und sollte laut der Webseite "Diet Prada" umgerechnet rund 1700 Euro kosten. Die Modewächter waren es auch, die auf die Ähnlichkeit zwischen dem Luxus-Zweiteiler und der KZ-Kleidung, die ebenfalls von vertikalen Streifen geprägt war, aufmerksam machten. Bei Instagram veröffentlichte "Diet Prada" ein Bild der beiden Outfits.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die William De Morgan capsule collection sollte eigentlich die "die Freiheit der Fantasie einfangen“. Doch für "Diet Prada" bleibt bei dem Outfit kein Raum mehr für Fantasie: "Bei den besonderen Proportionen und dem Layout der Streifen, den einheitlichen Kleidungsstücken und den auffälligen Brustflecken bleibt der Fantasie nicht viel Freiheit, wenn der resultierende Look so unheimlich verstörend ist."

Loewe entschuldigt sich und nimmt Zweiteiler aus dem Verkauf

Loewe veröffentlichte via Instagram eine Entschuldigung und hat das Produkt von der Website genommen, berichtet "Insider". "Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass einer unserer Looks, (...) als Hinweis auf einen der abscheulichsten Momente in der Geschichte der Menschheit missverstanden werden kann. Es war absolut nie unsere Absicht und wir entschuldigen uns bei jedem, der meint, dass wir unsensibel mit der heiligen Erinnerung umgegangen sind. Die angebotenen Produkte wurden aus unserem kommerziellen Angebot gestrichen."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bekleidungsunternehmen in die Kritik gerät, weil es leichtfertig mit dem Holocaust umgeht. 2014 brachte die spanische Marke Zara ein gestreiftes T-Shirt mit einem gelben Stern darauf auf den Markt. Das Unternehmen verteidigte sich, gab an, dass das T-Shirt vom Sheriff-Outfit im Wilden Westen inspiriert sei. Zara entschuldigte sich aber auch für die Ähnlichkeit zum David-Stern.

Anzeige

Auch das amerikanische Unternehmen Urban Outfitters erinnerte mit einem Langarmshirt an den Holocaust. Auf dem blau-weiß gestreiften Oberteil war ebenfalls ein gelber Stern angebracht. Wenig später kam ein grau weißer Wandteppich auf den Markt, der mit seinen pinkfarbenen Dreiecken an die Kennzeichnung von schwulen Männern während der Nazizeit erinnerte.

RND/mat