Usedom: Behörden holen illegale Urlauber aus Ferienwohnungen

Anzeige

Anzeige

Zinnowitz. Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern schottet sich wegen der Corona-Pandemie von Touristen ab. Allein bis Samstag wurden 890 Urlauber aus anderen Bundesländern abgewiesen. Konsequenzen hatte die Einreise aber auch für Touristen, die es unbehelligt an ihre Ziele geschafft hatten: Auf der Insel Usedom mussten an Ostern mehrere illegal eingereiste Urlauber wieder ihre Koffer packen und die Heimreise antreten, berichtet die „Ostsee-Zeitung“.

Unter Berufung auf den Leiter des Ordnungsamtes im Amt Usedom Nord, Bernd Meyer, berichtet die Zeitung von rund zehn Fällen über die Osterfeiertage. In zwei Fällen seien es Camper gewesen, die mit ihrem Wohnmobil illegal am Straßenrand übernachteten. Die anderen Urlauber seien in privat vermieteten Ferienwohnungen entdeckt worden.

Video Mecklenburg-Vorpommern: Polizei weist Osterurlauber zurück 0:53 min Aufgrund der Corona-Pandemie sind touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich verboten. Die Polizei kontrollierte am Samstag die Einreise © dpa

Anzeige

Viele Hinweise auf offenbar illegale Urlauber

„Entweder wir bekamen Hinweise oder wurden selbst aktiv“, zitiert die „Ostsee-Zeitung“ Meyer. Das Amt habe schon im Vorfeld damit gerechnet, dass einige Urlauber über die Osterfeiertage versuchen würden, sich auf der Insel einzumieten. Sein Amtsbereich werde beinahe täglich mit Anrufen und Mails auf offenbar illegale Urlauber hingewiesen, so Meyer weiter. Oft kämen diese Hinweise von den Nachbarn oder Augenzeugen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Urlaubs- und Tagestourismusfahrten wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich untersagt. Mehrere Bundesländer waren bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit ihrem Vorschlag gescheitert, über Ostern kontaktarmen Urlaub – etwa in Ferienhäusern – im eigenen Land zu ermöglichen.