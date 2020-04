Osterwetter nicht mehr so sommerlich wie zuletzt

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Das frühsommerliche Wetter schwächelt vorübergehend an den kommenden Ostertagen. Nach meist sonnigem Tagesbeginn ziehen am Sonntag vermehrt Quellwolken auf und es kann örtlich zu Schauern kommen, vereinzelt auch zu Gewittern. Im Nordosten und Osten bleibt es dagegen teils bis zum Abend sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte betragen im Küstenumfeld 13 bis 19, sonst sehr milde 20 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Es weht schwacher bis mäßiger Wind.

Video Kreative Küche trotz Corona: Osterzopf im "Bananenbrotstyle" 2:06 min Kochen und Backen trotz Corona. In diesen Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach frische und kreative Mahlzeiten für die ganze Familie zaubern können. © Feste Freie

Knick in Temperaturkurve nur von kurzer Dauer

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Ostermontag macht sich dann eine Kaltfront bemerkbar. Es kommt zu dichter Bewölkung und schauerartigem Regen, vereinzelt mit Gewittern. Zum Abend können die Niederschläge in den Hochlagen sogar teils in Schnee übergehen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen in der Nordhälfte bei kühlen 8 bis 12, sonst bei 13 bis 20 Grad. Bei diesen Aussichten dürfte es den Menschen nicht mehr ganz so schwer fallen, die Corona-Pandemieregeln zu beachten und nicht in Scharen nach draußen zu Ausflugszielen zu strömen.

Der Knick in der Temperaturkurve bleibt aber nur von kurzer Dauer. Zur Wochenmitte macht sich die bereits kräftige April-Sonne wieder stärker bemerkbar und die Aussichten werden wieder besser.

Anzeige

RND/dpa