Ab Sonntag wird es frühlingshaft: Hoch Loris bringt nach den kühlen letzten Tagen in der Osterwoche warme Temperaturen nach Deutschland. Der Samstag wird noch einmal kälter, doch ab Sonntag könnten sich die Menschen vielerorts auf Temperaturen um die 20 Grad freuen, sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

Lediglich an den Küsten und im Osten werden am Sonntag noch kühlere Temperaturen erwartet – sonnig bleibt es jedoch auch dort, so Schmidt. Auch nachts wird es ab nächster Woche milder: Mit den sehr kühlen Nächten sei es erst einmal vorbei.

Osterwoche wird frühlingshaft

Die Osterwoche wird dann frühlingshaft und sehr sonnig, so Schmidt. Mit um die 20 Grad könne in ganz Deutschland gerechnet werden, in manchen Teilen des Landes mit mehr als 20 Grad. Etwas kühler werde es ähnlich wie am Wochenende lediglich an der Küste, dort sei das Wasser noch sehr kalt.

Wintereinbrüche sind normal

Der plötzliche Wintereinbruch der letzten Tage sei in den “Übergangsmonaten normal”, da im Norden noch “viel kalte Luft” zirkuliere, so Schmidt. Weitere Schneefälle schließt der Meteorologe bis zum 10. April aus, auch danach seien diese “unwahrscheinlich”. Unabhängig davon sei Frost bis Anfang Mai und zu den Eisheiligen möglich.

Ein Problem könnte im April allerdings die Trockenheit werden – bereits im März habe es wenig Niederschlag gegeben.

RND/am