Gasexplosion in Osnabrück – eine Person schwer verletzt

Osnabrück. Am Montagmorgen hat es in Osnabrück eine Gasexplosion gegeben. Im Stadtgebiet in der Nähe des Hauptbahnhofes sei ein lauter Knall zu hören gewesen sein, berichten örtliche Medien. Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) teilte um 10.04 Uhr via Twitter mit, dass es sich dabei um eine Gasverpuffung auf einer Baustelle gehandelt haben soll.

Feuer in Keller ausgebrochen

Bei der Explosion ist nach Angaben der Polizei ein Mensch schwer verletzt worden. Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz, um umliegende Gebäude zu evakuieren.

Laut VOS soll sich der Vorfall in der Möserstraße ereignet haben. Die Straße zwischen dem Hauptbahnhof und dem Goethering sei deshalb vorerst gesperrt. Der Bahnverkehr ist von dem Rettungseinsatz aber laut Polizei nicht betroffen. Wie das Portal osna.live berichtet, sollen Fensterscheiben auf der Straße liegen. In einem Keller soll zudem ein Feuer ausgebrochen sein.