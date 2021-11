Organisation verspricht einen Baum für jedes Tierfoto auf Instagram – Aktion läuft aus dem Ruder

Anzeige

Eine Firma in den USA unterschätzte wohl die Fähigkeiten von Social Media. Die Organisation „Plant a Tree Co.“ machte auf Instagram ein klares Versprechen: „Wir pflanzen 1 Baum für jedes Haustierfoto.“ Damit sich die Aktion besonders gut verbreitet, nutzten sie die neue interaktive Stickerfunktion namens „Add Yours“. Mit dem Tool erstellen User „Sticker“ für ihre Stories. Sieht man den Beitrag und tippt auf den Sticker, trägt man zur Inhaltskette bei und postet den Sticker wiederum selbst in der Story. Innerhalb kurzer Zeit wird der Aufruf zum globalen Trend: Über 4,1 Millionen Menschen laden Fotos ihrer Tiere hoch. Und die versprochenen Bäume? Die bleiben aus.

Stattdessen löscht der Instagram-Account, dem über eine Millionen Menschen folgen, den ersten Post nach zehn Minuten – die Storys mit dem Aufruf verbreiten sich weiter.

Urheberin der Aktion: „Wir wollten einfach nur einen neuen Instagram-Sticker ausprobieren“

Es folgt ein neues Statement: „Wir haben sofort verstanden, welches Potenzial dieser Beitrag hatte, und waren der Meinung, dass wir nicht die Fähigkeiten und Ressourcen haben, um unseren Teil des Beitrags zu erfüllen.“ Man sei davon ausgegangen, dass nur ein kleiner Teil der Abonnenten der Aufforderung nachkomme. Außerdem motivierte das neue Instagram-Tool die Urheber: „Wir wollten einfach nur einen neuen Instagram-Sticker ausprobieren und dachten, wir würden ihn auf eine lustige Art und Weise nutzen, die der Umwelt zugutekommt“, sagt Zack Saadioui, die Person hinter der Instagram-Action gegenüber der „Washington Post“.

Gibt es jetzt zumindest ein paar Millionen Bäume?

Ob nun zumindest eine geringere Anzahl an Bäumen gepflanzt wird, ist unklar. Auf der Webseite von „Plant a Tree Co.“ gibt es dazu keine Informationen – weder zu Ort, Datum oder Mittel. Hier steht lediglich, dass 6.500 Bäume gepflanzt wurden.

Tatsächlich wird „Plant a Tree Co.“ bereits in der Vergangenheit des Wortbruchs beschuldigt. 2019 versprach der Account für jeden Repost einen Baum zu pflanzen. Die Bäume wurden nie gepflanzt.

Meta (Facebook) über die Aktion

Mittlerweile äußert sich auch Meta, das frühere Facebook, dem Instagram gehört, gegenüber der Washington Post zu der missglückten Aktion: „Der Trend ‚Wir pflanzen einen Baum für jedes Haustierbild‘ zeigt die Kraft der Instagram-Community, das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen.“

Und was ist jetzt mit dem wortbrüchigen Instagram-Account? Der will die Aufmerksamkeit nutzen. In ihrem Post bitten die Urheber um Geld-Spenden, anstatt Bilder. Das Gesammelte wollen sie an die Non-Profit-Organisation Trees for the Future übergeben.