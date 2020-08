Orca-Dame, die ihr totes Kalb 17 Tage herumtrug, ist wieder trächtig

Bericht: Ministerium plant Verbot von Giraffen und Nilpferden in Zirkussen

Giraffen, Nilpferde, Nashörner – Wildtiere in Zirkussen könnten bald Geschichte sein. Das Landwirtschaftsministerium will ihre Haltung in jenem Umfeld offenbar verbieten. Das Ressort von Julia Klöckner stört sich laut einem Bericht daran, dass die Tiere nur gezeigt, aber nicht trainiert werden.