Orang-Utan-Mädchen im Zoo Leipzig zur Welt gekommen

Leipzig. Im Leipziger Zoo ist ein Orang-Utan-Mädchen zur Welt gekommen. Es sei noch namenlos und bereits das zweite Kind der 17 Jahre alten Mutter Raja, sagte Zoodirektor Jörg Junhold am Mittwoch. „Raja umsorgt ihr Jungtier, das bereits regelmäßig trinkt, bisher sehr fürsorglich.“ Geboren wurde das Mädchen demnach am 21. August. Vater ist das Gruppenoberhaupt Bimbo. Der 40 Jahre alte Menschenaffe habe in Leipzig schon einige Kinder gezeugt, hieß es.

Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht

Orang-Utans sind den Angaben zufolge in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht. Laut WWF leben sie nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Waldbrände, Palmölplantagen und Wilderei setzen dem Bestand zu.