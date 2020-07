Oppenau: Suche mit Großaufgebot - Bewaffneter Mann ist weiter auf der Flucht

Steigende Kriminalität in New York: Einjähriger stirbt bei Schüssen

Ein einjähriges Kind ist bei Schüssen in New York getötet worden. Zwei Männer gaben im Stadtteil Brooklyn aus bislang ungeklärter Ursache Schüsse ab. Die Zahl der Schießereien in der Millionenmetropole ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen.