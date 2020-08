Opfer von Ölkatastrophe vor Mauritius: Sterbende Delfinmutter versucht Junges zu retten

Anzeige

Port Louis. Das Video zeigt den Überlebenskampf: Ein junger Delfin, auf die Seite gerollt, schwimmt an der Oberfläche des Indischen Ozeans, er wirkt entkräftet und kurz vor dem Sterben. Doch die Mutter will ihr Kind nicht aufgeben, immer wieder stupst sie den Babydelfin an, damit sein Kopf über Wasser und damit über der Ölschicht, die das Meer nach der Havarie eines Öl-Frachters überzogen hat.

Ölkatastrophe vor Mauritius: Erst stirbt das Baby, dann die Delfinmutter

Yasfeer Heenaye ist Fischer auf Mauritius und hielt die schreckliche Szene fest. “Als ich gesehen habe, wie das Baby vor ihren Augen starb, auf den Wellen treibend, hatte ich Tränen in den Augen. Ich bin Vater einer kleinen Tochter, es ist sehr schwierig für mich, die Mutter kämpfen zu sehen”, sagte der 31-Jährige gegenüber der Agentur Reuters.

Die Fischer hatten nach eigenen Angaben rund 200 Delfine im Riff vor Mauritius schwimmen sehen - genau dort, wo das Öl ausgelaufen war. Ein japanischer Frachter war havariert und auseinander gebrochen, es ist nach wie vor unklar, wie viel Öl das Schiff ins Wasser ließ. Seit Montag sind nachweislich 39 Delfine vor Mauritius verendet - sie wurden am Strand angespült. Yasfeer Heenaye berichtet, unter den 200 Delfinen seien einige verletzte und 25 bis 30 tote Tiere gewesen.

Fischer versuchen Delfine aus dem Riff zu vertreiben, damit sie überleben können

Die Fischer hätten versucht, die Delfinschule ins offene Meer hinaus zu treiben, damit sie möglicherweise eine Überlebenschance haben - doch während es bei einigen Tieren gelang, wollte die Mutter bei ihrem Baby bleiben und kämpfte um sein Leben. Das kostete am Ende auch sie ihr Leben: Nur kurze Zeit nach dem Tod des Babys erlitt das Muttertier heftige Krämpfe und verstarb ebenfalls vor den Augen der Fischer.