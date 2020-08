OP von Krebspatient wegen Corona verschoben – jetzt ist er tot

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Stephan litt an Magen- und Speiseröhrenkrebs und hatte einen OP-Termin für Mitte März diesen Jahres. Doch durch das Coronavirus verschob sich dieser Termin – und er bekommt erst direkt nach Ostern seine erste Operation.

Schon da sieht es schlecht für ihn aus. Wie seine Mutter Karin K. der “Bild am Sonntag” erzählt, hätten die Ärzte ihrem Sohn zwei Stunden nach der Operation mitgeteilt, dass der Krebs bereits zu weit gestreut und er nicht mehr lange zu leben zu hätte.

Im Juni verstarb er mit 53 Jahren. Ein Besuch bei ihrem Sohn war für Karin K. erst zwei Wochen vor diesem Ereignis wieder möglich. Die Corona-Beschränkungen ließen es nicht anders zu. Seitdem fuhr sie täglich ins Krankenhaus und begleitete Stephan auf seinem letzten Lebensweg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Lebensbedrohliche Situationen durch Verschiebungen

Wie Stephan erging es in den letzten Monaten vielen anderen Krebspatienten in Deutschland. Als Folge der Corona-Pandemie mussten in Deutschland zehntausende Operationen verschoben werden. Auch etliche Diagnose- und Früherkennungsmaßnahmen seien abgesagt worden.

Sorgen bereite der Deutschen Krebshilfe dabei, dass nicht alle verschobenen Operationen und Maßnahmen auch medizinisch vertretbar waren. Genau könne man es nicht wissen, doch schon jetzt schiebe man eine “große Bugwelle” an verschobenen Maßnahmen vor sich her. Das könne irgendwann zu lebensbedrohlichen Situationen für Krebspatienten führen.