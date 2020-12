Oma Schnupsi ist geimpft – Enkelin freut sich auf Wiedersehen nach Monaten

Anzeige

Die Oma von Michaela Krohn ist am Sonntag als eine der ersten Personen in Mecklenburg-Vorpommern gegen das Coronavirus geimpft worden. Für die Enkelin war es eine Verlängerung des Weihnachtsfests – denn nach Monaten der Entbehrung kann sie ihre Oma nun bald wieder in den Arm nehmen. Das berichtet die Journalistin in der Zeitung „Ostsee-Zeitung“.

Oma Inge, die von allen Schnupsi genannt wird, lebt in einem Pflegeheim in Güstrow, bereits vor einer Woche erfuhr die Familie von der frohen Botschaft. „In den letzten Monaten haben wir nicht viel von ihr gesehen. Mit ihren Eltern telefoniert sie täglich. Meine Tante darf sie besuchen – nach negativem Schnelltest“, schreibt Krohn.

Oma Schnupsi hat die erste Impfung gut vertragen

Am Tag der Corona-Impfung stand die Familie telefonisch in Kontakt – bis die erlösende Nachricht kam: Oma Schnupsi hat alles gut überstanden. Die Impfung habe nicht wehgetan, nur die Aufregung um sie herum, die sei ihr etwas suspekt gewesen. Als ihre Oma sagte, dass sie nun bald alle wiedersehen dürfe, flossen Freudentränen.

In etwa zwei Wochen wird Oma Schnupsi die zweite Impfung bekommen, mit der der Schutz gegen das Coronavirus vorhanden sein soll. Und Michaela Krohn schreibt, dass sie sich bereits jetzt auf Weihnachten 2021 freut – dann hoffentlich wieder im gesamten Familienkreis.