Olympia-Looping könnte nach München kommen - Trotz Oktoberfestabsage

München. Das Oktoberfest wurde für dieses Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt. Daran lässt sich nichts mehr drehen. Doch ein kleiner Hoffnungsfunken für ein bisschen Wiesn-Feeling blitzt nun doch auf: Der Olympia-Looping, auch Fünfer-Looping genannt, eine riesige Achterbahn, könnte eventuell trotzdem nach München kommen, wie die “Bild” berichtet.

Bereits bekannt war, dass trotzdem Absage des größten Volksfestes der Welt ein “Sommer in der Stadt” in München veranstaltet werden soll. Heißt: Es werden ab Ende Juli einzelne Buden und Fahrgeschäfte dezentral in der Stadt verteilt. So sollte auch den unter den Folgen der Corona-Krise leidenden Schaustellern zumindest etwas geholfen werden, wie der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) im Mai sagte.

Olympiapark als Standort im Gespräch

Damit, dass dann auch der legendäre Olympia-Looping nach München kommen könnte, haben aber wohl die wenigstens gerechnet. Doch laut “Bild” gilt der Looping der Bonner Schausteller-Familie Barth als heißer Anwärter für den geplanten „Sommer in der Stadt“. Als Standort sei der Olympiapark im Gespräch.

„Wir stehen bereit“, sagt Looping-Chef Otto Barth der Zeitung dazu. „München ist für uns ein ganz besonderer Standort. Wenn wir dieses Jahr statt der Wiesn einen anderen Platz bekommen, sind wir gerne dabei.“ Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (43, CSU) sagt demnach: „In meinem Konzept gibt es keine Denkverbote. Fünfer-Looping, Riesenrad und Kettenflieger gehören zur Silhouette der Münchner Feste und ich würde mich freuen, sie diesen Sommer auch in der Stadt zu sehen."