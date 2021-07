Pure Emotionen: Familie und Freunde feiern britischen Schwimm-Olympiasieger

Anzeige

Tokio. 1:44,22 Minuten zittern und bangen, dann stand fest: Tom Dean hat als erster britischer Freistilschwimmer seit Jahrzehnten olympisches Gold gewonnen. Wie sehr seine Fans mit dem 21-Jährigen litten und am Ende jubelten, zeigt ein Video, das am Dienstag vielfach in sozialen Medien geteilt und kommentiert wurde.

Gegen 3 Uhr morgens fieberten Familie und Freunde von Dean beim Public Viewing mit, wie in den Aufnahmen zu sehen ist. Und es wurde eine echte Zitterpartie: Der Brite, der als große Medaillenhoffnung ins Rennen ging, lag in dem 200-Meter-Rennen lange zurück, was sich auch in den Emotionen seiner Fans, etliche in „Team Tom“-T-Shirts, widerspiegelte: Die hielten sich die Hände vors Gesicht und mochten kaum hinschauen.

Je näher das Rennen dem Ende zuging und je näher Dean einer Medaille kam, desto lauter wurden die Anfeuerungsrufe seiner Fans. Und als der Brite vier Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Duncan Scott am Beckenrand anschlug, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Direkt im Anschluss bedankte sich der sichtlich bewegte Dean für die Unterstützung in seiner Heimat: „Vielen Dank an alle Zuhause, an meine Mutter, meine Familie, meine Freundin, alle Jungs in Maidenhead, danke, dass ihr so lange aufgeblieben seid.“