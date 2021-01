Silvesterparty mit 18 Personen in Oldenburg aufgelöst

Anzeige

Oldenburg. Die Polizei in Oldenburg hat in der Neujahrsnacht eine Silvesterparty in einer Wohnung mit 18 Feiernden wegen Verstößen gegen die Coronaregelungen beendet. Die Wohnungstür wurde zwangsweise geöffnet, weil niemand auf Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte reagierte, wie ein Sprecher der Polizei am Neujahrsmorgen mitteilte.

Die Partygäste im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zeigten sich uneinsichtig. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Insgesamt allerdings verlief der Start in das neue Jahr 2021 in der Stadt „erheblich ruhiger als in den vergangenen Jahren“, wie der Polizeisprecher sagte.