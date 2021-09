Ohrenbetäubend: australischer Vogel imitiert schreiendes Baby

Anzeige

Sydney. Der berühmte Taronga Zoo liegt gegenüber der Innenstadt Sydneys – auf der Nordseite der Stadt im grünen Villenstadtteil Mosman. Auch ohne Lockdown ist es hier meist ruhig und die Anwohner hören vor allem nachts immer wieder mal das Brüllen eines Löwen aus dem Zoo.

Doch inzwischen haben nicht nur die Raubtiere „ihre Stimme“ gefunden. Im derzeitigen, inzwischen über zehn Wochen andauernden Lockdown nach einem Ausbruch der Delta-Variante in der Fünf-Millionenstadt hat auch ein extravaganter Vogel seinen Auftritt perfektioniert.

Ein sieben Jahre alter Leierschwanz mit dem Namen Echo hat gelernt, das Schreien eines Babys akkurat wiederzugeben. Außerdem kann das schlaue Federtier eine Bohrmaschine nachahmen sowie den Feueralarm des Zoos – komplett mit der Ankündigung „jetzt evakuieren“.

Vogel oder Kettensäge?

Der Leierschwanz, der ein wenig wie ein großer, brauner Fasan aussieht, ist dafür bekannt, Geräusche nachahmen zu können. Auf der Webseite des Australian Museum heißt es, der Vogel könne natürliche und mechanische Geräusche imitieren. „Etwa 80 Prozent des Gesangs bestehen aus fachmännischer Mimikry, wobei beides zu einem mitreißenden Medley zusammengefügt ist“, schreiben die Forscher. Die Vögel könnten eine Vielzahl an Geräuschen nachmachen – darunter Kettensägen, Automotoren, Hundegebell oder andere einheimische Vögel. Außerdem würden die Vögel „eine Reihe von Pfeifen und gackernden Tönen“ von sich geben.

Echo hat sich sicherlich nicht das angenehmste Potpourri an Geräuschen ausgesucht. Vor allem seine schreiende Baby-Imitation machte der Tierpflegerin Leanne Golebiowski anfangs Sorgen, wie sie in einer E-Mail schrieb. Als sie das Geschrei zum ersten Mal gehört habe, sei sie „verwirrt“ gewesen, da der Zoo geschlossen war. „Und trotzdem hörte ich plötzlich ein Weinen und das hat mich ernsthaft in Panik versetzt“, sagte sie. Sie habe versucht herauszufinden, woher es kam, habe aber erst, als Echo erneut anfing zu schreien, gemerkt, dass er es war. „Ich war ganz schön erleichtert, als mir klar wurde, dass es kein echtes weinendes Menschenbaby war“, meinte die Tierpflegerin.

Jeder Leierschwanz hat ein eigenes Repertoire

Echo ist ein sogenannter Superb Lyrebird oder Menura novaehollandiae. Obwohl er schon länger im Zoo ist, begann der Leierschwanz erst vor etwa einem Jahr, Geräusche nachzuahmen, die er von den Besuchern des Tierparks aufgeschnappt hatte. Das Babyschreien hat Echo aber erst während des derzeitigen Lockdowns perfektioniert. „Es ist für wilde Leierschwänze nicht sehr üblich, menschliche Geräusche nachzuahmen“, sagte Golebiowski. Doch in einem Zoo seien sie so vielen Geräuschen ausgesetzt, dass sie anfangen würden, einige von ihnen nachzuahmen.

Alle Leierschwänze wären dabei recht „individuell“, meinte die Tierpflegerin. „Sie erstellen ihr eigenes Repertoire, das sie dann während der Balzzeit verwenden, um einen Partner anzulocken.“ Dabei üben die Vögel immer wieder mal neue Rufe und Geräusche, um zu testen, was besser beim anderen Geschlecht ankommt. „Ich bin mir nicht sicher, was er an dem weinenden Baby interessant oder faszinierend findet“, meinte Golebiowski. Sie hoffe aber, dass es dieses Geräusch nicht in die Endauswahl schaffe.

Weibchen sind „diskreter“

Anscheinend können die Vögel bestimmte Rufe, die sie erlernt haben, auch über Generationen hinweg weitergeben. So beobachteten Forscher, dass Leierschwänze, die in den 1930er Jahren vom australischen Bundesstaat Victoria auf die Insel Tasmanien umgesiedelt wurden, über Jahre Geräusche von sich gaben, die sie in ihrer ersten Heimat gelernt hatten. So imitierten auch spätere Generationen der umgesiedelten Leierschwänze noch immer den Gesang eines Vogels, der gar nicht auf Tasmanien vorkam.

Das Talent, Geräusche nachzuahmen, haben dabei nicht nur die Männchen wie Echo aus dem Zoo in Sydney. Auch die weiblichen Leierschwänze sind begabte Sänger. Sie verwenden Rufe jedoch aus anderen Gründen und mit „mehr Diskretion“ als die Männchen, wie der Vogelforscher Alex Maisey von der La Trobe University dem „Guardian“ sagte. In ihrem Fall ginge es nicht darum, Männchen anzuziehen. Sie wollen mit ungewöhnlichen Geräuschen vielmehr ihr Nest verteidigen und ahmen deswegen Raubvögel und andere Tiere nach, um Feinde abzuschrecken.