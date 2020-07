“Ohren-Apotheke” statt “Mohren-Apotheke”: Polizei ermittelt wegen übermaltem Schild in Kassel

Anzeige

Kassel. "Ohren-Apotheke" statt "Mohren-Apotheke": In Kassel ermittelt nach der Beschädigung eines Leuchtschildes an einem Geschäft der Staatsschutz. Offenbar handele es sich um eine politisch motivierte Tat, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen am Donnerstag.

Das “M” sei vermutlich am Montag oder Dienstag mit Permanentmarker übermalt worden. Der Sachschaden liege bei 500 Euro. Auch in anderen Städten gibt es derzeit Debatten über Namen, die den Begriff “Mohr” enthalten.