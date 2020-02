Ohne Wasser und Nahrung: Zollbeamte retten 26 Katzen aus Kleintransporter

Anzeige

Anzeige

Gruibingen. Zollbeamte haben auf einem Autobahnparkplatz bei Gruibingen (Kreis Göppingen) 26 Katzen aus einem ukrainischen Kleintransporter befreit. Sie waren in Kartons zusammengepfercht und hatten weder Wasser noch Nahrung, teilte der Zoll am Montag mit. Bei der Kontrolle am Samstag entdeckten die Zöllner außerdem 120 Kilogramm Kälteschutzmittel in dem Transporter, für die der Fahrer ebenfalls keine Zollpapiere hatte.

Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und der Steuerhinterziehung eingeleitet. Er musste 1200 Euro als Sicherheit zahlen.

RND/dpa