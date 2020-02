Ohne nackte Haut: Die neue “Miss Germany“ will nicht die Schönste im Land sein

Anzeige

Rust. Die Hände zur Faust geballt reckt sie die Arme in die Luft und strahlt in die Kameras: nicht kokett, sondern ausgelassen. Leonie von Hase ist die neue “Miss Germany” – und mit ihren 35 Jahren die älteste “Miss Germany”, die es je gab. Mehr als zwei Stunden Show liegen hinter ihr, und noch viel mehr Stunden der Vorbereitung. Kein Wunder, dass die Kielerin da erst mal nach einem Lippenpflegestift fragt, bevor sie sich den Fragen der Journalisten stellt – ihre Lippen sind trocken vom Lachen und Reden. Das sagt sie offen.

Doch nicht nur ihr Alter – bis zu diesem Jahr waren nur Frauen unter 30 Jahren erlaubt – ist eine Premiere: Leonie von Hase ist wohl auch die erste “Miss Germany”, die den ganzen Abend kein Kleid getragen hat. Sie eroberte die Bühne im Hosenanzug und einer alltagstauglichen Kombi aus Hose und Pullover. Auch wenn der Bikiniwalk bei dem Schönheitswettbewerb schon 2019 abgeschafft wurde, dieses Jahr erst wurde es konsequent umgesetzt. Keine an die Wand geworfenen Bikinibilder von Shootings, keine bikiniähnlichen bauchfreien Oberteile, kaum nackte Haut.

“Miss Germany” erfindet sich neu. Nicht nur wurde die Altersgrenze aufgeweicht, auch Vorwahlen in Städten und Bundesländern gibt’s nicht mehr. Die Frauen wurden direkt über Bewerbungsvideos und ihre Social-Media-Kanäle ins Finale gewählt. Da erwartete sie am Samstag eine komplett weibliche Jury. Juroren wie CDU-Mann Wolfgang Bosbach mussten Platz machen für RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56), Ex-CSU-Politikerin und TV-Investorin Dagmar Wöhrl (65, “Die Höhle der Löwen”) und weitere Frauen, die die Kandidatinnen bewerteten.

Keine “alten, weißen Männer” mehr in der Jury

Der Wettbewerb kämpft um‘s Fortbestehen. In Zeiten von #MeToo und Debatten um Gleichberechtigung fragen sich viele, warum es Schönheitswettbewerbe noch gibt – und ob damit nicht ein falsches Signal gesendet wird. Das möchte die Miss Germany Corporation (MGC) tunlichst vermeiden. Also ein neues Konzept: Es soll mehr um Persönlichkeit als um Aussehen gehen. Hinter der Idee steckt nicht etwa eine große Modeindustrie. Es ist ein kleiner Familienbetrieb, der seit Jahrzehnten nach der schönsten Frau Deutschlands sucht – und jetzt eben nach dem authentischsten Charakter. Gegen Konkurrenz hat sich die MGC durchgesetzt und darf seit 2000 allein den Titel “Miss Germany” vergeben. Bis vor drei Jahren stellten Horst Klemmer (83) und sein Sohn Ralf Klemmer (55) die Veranstaltung mit einem Team von etwa 15 Personen auf die Beine – dann hat Max Klemmer (24) vom Opa übernommen. Jedes Jahr wieder fragen sie sich, was sie besser machen können.

Das war nun auch die Abschaffung von Männern in der Jury. Aber macht es die Veranstaltung für Kritiker weniger angreifbar, dass keine “alten, weißen Männer” mehr Frauen bewerten? “Wenn man Sexismus so begreift, dass Frauen nur durch Männer sexualisiert werden, kann eine weibliche Jury auch nicht sexistisch sein”, sagt Gabriele Dietze vom Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin. Es gebe aber auch “übersetzten Sexismus” – wenn eine weibliche Jury einen “stellvertretend männlichen, sexistischen Blick” auf Frauen wirft.

Max Klemmer hingegen begründet die Entscheidung so: “Wir suchen authentische Botschafterinnen, die stellvertretend für ganze Generationen stehen, und wer kann authentische Frauen besser erkennen als gestandene, authentische Expertinnen?” Die Rückendeckung der Kandidatinnen hat er. Von Hase meint: “So wird klargemacht, dass der männliche Blick nicht mehr zählt.” Ihre Konkurrentin Maya Jolina Lu Wicht (21) sagt: “Ich würde mich nie auf meinen Körper reduziert fühlen, ich vertraue da der Auswahl der Jury.” Die Berlinerin glaubt, dass es bei der Bewertung darum ging, “was man vermittelt und um die Personality”.

Das ist an diesem Abend nicht nur einmal Thema. Immer wieder sprechen die Moderatoren die Veränderungen an. Und sie sind auch zu sehen: Statt in ständige Outfitwechsel werden die etwas mehr als zwei Stunden des Abends in Sprechzeit der Frauen investiert. Sie müssen sich Fragen der Jury stellen – mit teils überraschenden Ergebnissen. So will “Miss Bayern” Lara Runarsson unbedingt mal Angela Merkel treffen: “Das ist eine starke Frau, die mich inspiriert.” Ein ungewöhnliches Idol für eine 22-Jährige.

“Klassische Schönheitswettbewerbe sind keine zukunftsorientierte Institution mehr"

Doch trotz weiblicher Jury: Die MGC-Chefs sind Männer. “Das ist uns auch schon aufgefallen”, sagt der jüngste Klemmer lachend. Der Rest des Teams bestehe aber aus Frauen. “Wir haben flache Hierarchien”, sagt er. Und will nicht ausschließen, dass sich am Vorstand nicht etwas ändern könnte.

Zur Frauen-Jury sagt Genderforscherin Dietze: “Das ist ein Versuch, die Legitimität des Wettbewerbs aufrechtzuerhalten.” Das Problem, das sie sieht, ändere sich dadurch nicht: “Die Verobjektivierung des weiblichen Körpers und die dazugehörige Industrie, die den Frauen vormacht, sie hätten Mängel, denen sie vorbeugen oder entgegenwirken müssen, bleibt.” Es gehe auch ums Geschäft: Mit der Wahl werde ein Marktsegment bespielt, das auf die Schönheit der Frau abzielt. So steht auch dieses Jahr unter anderem wieder ein Stand des Unternehmens Elasten in der Empfangshalle des Europapark Rust und wirbt für Trinkampullen gegen Falten. Zum Gewinn von Leonie von Hase gehört auch ein Jahresvorrat an Schönheitsprodukten. Das Konzept ändert sich, die Werbepartner bleiben.

“Klassische Schönheitswettbewerbe an sich sind keine zukunftsorientierte Institution mehr, man muss mit der Zeit gehen”, sagt Klemmer. Greift die MGC sich damit nicht selbst an ihrem Kern an? “Nein”, findet er – “der Kern ist der Wettbewerb, nicht die Schönheit.” So wurden in der Bewerbung die Körpermaße rausgenommen – 90-60-90 zählt nicht mehr. Ein Blick auf die neue Miss und ihre Vorgängerinnen zeigt aber: Stark abweichen tut keine von den Modelmaßen. Dafür gab es mit Meryem Martin (25) erstmals eine Schwangere im Finale – die es aber nur in die Top 12 schaffte.

Statt von ihren Maßen mussten die Frauen von Visionen erzählen und sich mit einem Social-Media-Profil bewerben. Dabei ist gerade Instagram ein unendlicher Schönheitswettbewerb. Und auch bei der “Miss”-Wahl ging es nicht nur um Persönlichkeit. Jurymitglied Ludowig meint: “Das Aussehen spielt immer eine Rolle”, aber eben “auch auf das Auftreten, das Reden, der Gesamteindruck”. Auf der Bühne ist vom Aussehen dann keine Rede mehr – Moderator Thore Schölermann lobt zwischendurch mal die “wunderschönen Frauen”, doch immer im Zusammenhang mit ihrem Charakter.

“Meine Priorität ist und bleibt meine Familie"

Dass Instagram dem Schönheitswettbewerb Konkurrenz macht, ist auch in der Show Thema. Dort lassen sich mehr Menschen erreichen als in die Veranstaltungshalle des Europaparks passen. Das weiß auch Klemmer: “Bei Social Media gibt es die Möglichkeit, sich auch ohne Wettbewerbe etwas aufzubauen. Der Wettbewerb pusht das aber auch.” Mit TV-Formaten wie “Der Bachelor” oder “Germany’s Next Topmodel” will er die Wahl nicht vergleichen: “Wir wollen nicht der klassische Reichweitengeber sein.” Ludowig sieht das so: “Ich glaube da ist durchaus ein Vergleich ziehbar, denn es sind viele junge Menschen, die durch den Aufschlag in der Öffentlichkeit eine gewisse Bekanntheit erlangen.” Die Bekanntgabe der Gewinnerin erinnert dann auch doch an GNTM: Wie in der Modelshow wird das Cover der Zeitschrift “Joy” – noch schattiert und ohne Gewinnerinnen-Foto – an die Wand geworfen. Als Leonie von Hases Name genannt wird, erscheint ihr Bild darauf.

Trotzdem steht laut Max Klemmer “Empowerment” – also Strategien zur Selbstbestimmung und das Vertreten eigener Interessen – an oberster Stelle. Immer wieder fällt das Wort an diesem Abend. Und auch unter den Workshops war ein “Empowerment Coaching”, wie Kandidatin Maya Jolina Lu Wicht erzählt. Aber auch Catwalk-Training und ein Kurs mit dem Kosmetikunternehmen Babor standen an. Schließlich müssen auch die Sponsoren zufriedengestellt werden.

Dass die Wahl sonst nicht funktioniert, scheint Leonie von Hase zu wissen. Neben Kosmetik und dem Coverfoto hat sie für ihre Amtszeit zwei Autos gewonnen – und den Managementvertrag mit der MGC. “Der Verdienst hängt von den Aufträgen ab, die die Miss bekommt”, erklärt Klemmer – ein Festgehalt gebe es nicht. Auch die Termine, die von Hase wahrnehmen wird, werden erst noch geplant. Und dass sich die Mutter eines dreijährigen Sohnes nicht stressen lassen will, stellt sie direkt klar: “Meine Priorität ist und bleibt meine Familie. Ich kann nicht alles beiseite räumen, um eine Schaufensterpuppe zu sein.” Eine Kampfansage an den altbackenen Schönheitswettbewerb, den die daneben sitzenden Klemmers gefasst hinnehmen – ihre neue Miss verkörpert das, was sie wollen. Einen Umbruch.

Von Hase will nicht die “Schönste im Land sein”, sie will die Aufmerksamkeit nutzen, um zu zeigen, dass auch Frauen über 30 sich neu erfinden können – und Aufmerksamkeit auf ihren Vintage-Onlineshop lenken. Diese pragmatische Ansicht deckt sich zum Teil mit der Einschätzung von Genderforscherin Dietze, die sagt: “Ich glaube, dass viele das sachlich sehen: Sie werden als Miss ein Jahr gut bezahlt und schaffen damit eventuell den Start für eine Modelkarriere oder als B-Promi.” Letzteres bestreiten viele Kandidatinnen: Sie wollen nicht ins Dschungelcamp, sondern sich für Nachhaltigkeit oder Krebskranke einsetzen.

Die Klemmers jedenfalls haben den ersten Test des neuen Konzepts hinter sich. In der abschließenden Pressekonferenz wirkt der 24-jährige Max Klemmer, der all das angeschoben hat, etwas müde. Zum dutzendsten Male erklärt er – immer ruhig, immer freundlich – die Idee dahinter. Doch hinter der Erschöpfung ist auch Gelassenheit zu erkennen. Es ist vollbracht, die erste neue “Miss Germany” ist gewählt. Ein Abend ganz ohne nackte Haut und Machosprüche ist geschafft.