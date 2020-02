Offener Brief: Belgischer Karneval hat ein Antisemitismus-Problem

Anzeige

Anzeige

Aalst/Paris. Nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen den Straßenkarneval von Aalst haben Europaabgeordnete an die belgische Stadt appelliert, diesmal jede Art von Hassbotschaft zu unterbinden. Sie seien sehr besorgt über möglichen Rassismus und Antisemitismus bei dem Karneval am Freitag und Sonntag, schrieben fünf Mitglieder der Arbeitsgruppe Antisemitismus des EU-Parlaments am Mittwoch in einem offenen Brief.

Im vergangenen Jahr waren beim Straßenkarneval in Aalst auf einem der Wagen riesige, auf Geldsäcken sitzende Figuren mit Schläfenlocken und Hakennasen gezeigt worden, die judenfeindlichen Klischees entsprachen. Die Europaabgeordneten kritisierten, dass die Organisatoren und die Stadt die antisemitische Tendenz des Wagens geleugnet hätten. Das Stereotyp sei unbestreitbar.

Immer wieder judenfeindliche Darstellungen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Voriges Jahr hatte der traditionsreiche Karneval seinen Status als Weltkulturerbe eingebüßt. Die Unesco begründete dies mit wiederkehrenden rassistischen und judenfeindlichen Darstellungen, die mit ihren Grundwerten unvereinbar seien.

ZUM THEMA Belgien verbietet Schächten – Kritiker vermuten Antisemitismus

RND/dpa